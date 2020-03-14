Большинство жителей хрущевок живут с открытыми балконами. Это означает, что любые вещи пострадают от первого же дождя, снега. Любой порыв ветра занесет пыль, а порыв ветра проверит на прочность балконную дверь. Да и кто знает, насколько добросовестным окажется сосед сверху. Любая брошенная сигарета увеличивает риск возгорания вещей, оставленных на открытом балконе. Что же делать в этом случае? Воспользоваться услугами нашей компании!

Мы предлагаем качественное остекление балконов в хрущевке по доступной цене. Будут учтены все особенности этого пространства, в частности: небольшая площадь, отсутствие прочного ограждения. Вы обнаружите, как существенно преобразилась квартира, благодаря использованию алюминиевого профиля с раздвижным типом конструкций. Он обладает такими достоинствами, как: небольшой вес, привлекательный внешний вид, возможность проветрить помещение, благодаря раздвиганию створок.

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